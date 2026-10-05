Inondations à Dakar : Babacar Ba demande au Président Bassirou Diomaye Faye d'activer le Plan ORSEC

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, demande au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d’activer le Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Ce dispositif constitue le principal mécanisme d’urgence et de gestion de crise destiné à coordonner les secours en cas de catastrophe majeure.



Cette demande intervient après les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar le dimanche 4 octobre 2026, causant d’importants dégâts matériels et de nombreuses difficultés aux populations.



Face à cette situation, Babacar Ba estime qu’une « réponse rapide, coordonnée et efficace s’impose afin de venir en aide aux sinistrés, de protéger les personnes et les biens, et de limiter les conséquences de cette catastrophe ».



Au regard de l’ampleur des dégâts constatés et des risques persistants auxquels les populations restent exposées, il juge nécessaire de « déclencher le Plan ORSEC afin de mobiliser l’ensemble des moyens humains, matériels et logistiques de l’État pour assurer une prise en charge efficace de cette situation d’urgence ».



Les fortes pluies enregistrées ce dimanche 4 octobre 2026 ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs zones de Dakar et de sa banlieue. Du rond-point Liberté 6 à Grand-Yoff, en passant par les Parcelles Assainies, Yoff, Grand-Médine, Yeumbeul, Mbao, Guinaw Rail et Keur Massar, plusieurs secteurs ont été fortement touchés.



À Yoff, l’hôpital Philippe Maguilen Senghor est une nouvelle fois confronté aux conséquences des fortes pluies. Les eaux ont envahi l’accueil, certaines salles d’hospitalisation ainsi que plusieurs services de l’établissement. Des dégâts matériels ont également été signalés.



Les fortes pluies ont fait deux morts à l’Unité 7 des Parcelles Assainies.



