Insertion socioéconomique et Emploi des jeunes : Macky Sall demande le bilan exhaustif du programme " XËYU NDAW ÑI"

Le président de la République Macky Sall a, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mars, demandé à ses ministres de lui présenter le bilan exhaustif du programme " XËYU NDAW ÑI". Et ceci, "en termes de recrutements spéciaux réalisés, de formations (3FPT) effectuées, de financements DER/FJ accordés et de contrats signés dans le cadre de la Convention Nationale Etat- Employeurs (CNEE)".



"Abordant l’évaluation de la mise en œuvre du programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes et la réflexion stratégique sur la politique nationale de jeunesse, le Chef de l’Etat a rappelé la portée de son initiative, en Conseil des ministres du 10 mars 2021, pour la mise en œuvre du Programme " XËYU NDAW ÑI", doté, sur le budget de l’Etat, de 450 milliards de FCFA sur trois (3) ans (2021,2022 et 2023), peut-on lire dans le communiqué.



Après deux (2) années de déploiement au plan national, informe la même source, "le Président de la République a demandé au Premier Ministre de présenter avec les ministres concernés le bilan exhaustif du programme " XËYU NDAW ÑI", en termes de recrutements spéciaux réalisés, de formations (3FPT) effectuées, de financements DER/FJ accordés et de contrats signés dans le cadre de la Convention Nationale Etat- Employeurs (CNEE)".



Dans le but d’accélérer l’insertion progressive des jeunes diplômés dans le secteur privé ou dans certaines entreprises publiques indiquées, le Chef de l’Etat a indiqué "au ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi, l’importance de développer, en relation avec le ministre du Travail et le Patronat, les contrats relevant de la Convention Nationale Etat- Employeurs'.



Mieux, Macky Sall a demandé au "Premier ministre de capitaliser les résultats du programme " XËYU NDAW ÑI", dans une dynamique de proximité, d’équité (avec la correction territoriale) et d’élargissement vers de nouvelles cibles jeunes dans les départements et communes".