Intégration économique : La CEDEAO, l'UE et la GIZ réalignent le programme sur le commerce des services

La Commission de la CEDEAO, en partenariat avec l'Union européenne (UE) et la Coopération allemande (GIZ), a tenu un atelier technique crucial à Abuja, au Nigeria, le vendredi 5 juin 2026. L'objectif de cette rencontre de haut niveau était de réexaminer et de réviser le cadre logique du Programme sur le commerce des services (TiSP) afin de l'adapter aux mutations rapides du commerce régional et international.







Le TiSP est un levier stratégique pour l'Afrique de l'Ouest : il vise à moderniser la gouvernance du secteur des services, à stimuler la compétitivité des entreprises locales et à accélérer la mise en œuvre des engagements de libéralisation des échanges au sein de l'espace communautaire. À travers cette mise à jour technique, la CEDEAO et ses partenaires internationaux entendent garantir que le programme réponde précisément aux réalités actuelles du terrain et aux nouvelles ambitions de développement économique de la région.

