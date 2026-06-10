Intégration économique : La CEDEAO prépare la réunion des ministres du Commerce face aux enjeux de la « ZLECAF » et de l'OMC

La Commission de la CEDEAO, par l’intermédiaire de son Département des affaires économiques et de l’agriculture, organise une réunion des hauts responsables du commerce des États membres à Accra, au Ghana, du « 8 au 10 juin 2026 ». Cette rencontre de haut niveau vise à examiner et à formuler des recommandations stratégiques pour permettre à la région de « naviguer et réagir de manière stratégique face au paysage commercial multilatéral, continental et bilatéral actuel ». Ces travaux se tiennent en prélude à la 5ème réunion des ministres du Commerce et de l'Industrie (ECOMOTI), programmée dans la capitale ghanéenne les 11 et 12 juin 2026.







L'objectif central de ce rendez-vous de trois jours est de blinder la position de l'espace régional face aux mutations économiques globales. Les experts passent en revue les principales priorités commerciales, à commencer par « une feuille de route visant à consolider une réponse coordonnée de la CEDEAO aux résultats de la 14éme Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ». Les discussions portent également sur le suivi rigoureux de « l’état d’avancement des négociations et de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA / ZLECAF) », ainsi que sur la gestion des relations commerciales bilatérales avec les grands partenaires extérieurs de la région.







En descendant dans les détails techniques de l'intégration, les hauts responsables mettent un accent particulier sur la levée des blocages physiques et administratifs qui freinent l'économie ouest-africaine. La réunion doit notamment évaluer « la facilitation des échanges et les barrières non tarifaires afin d’identifier les goulets d’étranglement et de proposer des solutions pour faciliter le commerce transfrontalier ». Enfin, les participants examinent les progrès de la feuille de route du marché commun de la CEDEAO pour arrêter des « actions prioritaires pour accélérer sa mise en œuvre », garantissant ainsi une meilleure convergence avec les engagements mondiaux et continentaux.

