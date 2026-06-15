Intégration régionale : À Lomé, la CEDEAO lance une quinzaine dédiée au commerce transfrontalier des femmes

La CEDEAO s'apprête à faire de la capitale togolaise le carrefour du commerce au féminin en Afrique de l'Ouest. Par l'intermédiaire de son Centre pour le développement de l'égalité des sexes, l'organisation panafricaine y organisera, du 18 au 28 juin 2026, une quinzaine régionale entièrement consacrée au commerce transfrontalier à petite échelle des femmes.



Cette initiative majeure s'inscrit à la fois dans le Plan d'action de la CEDEAO pour l'égalité des sexes et le commerce et dans le cadre des activités de clôture des célébrations du cinquantième anniversaire de l'institution. Elle vise à reconnaître et à renforcer le rôle pivot que jouent les commerçantes dans l'intégration régionale, la sécurité alimentaire et le développement économique de la sous-région.



Pour maximiser l'impact de l'événement, la rencontre réunira une grande diversité d'acteurs stratégiques, notamment des représentants des États membres, des associations de femmes commerçantes, des institutions financières, des acteurs du secteur privé, des autorités frontalières ainsi que des partenaires au développement.



Ensemble, ces participants se pencheront sur les opportunités du marché régional mais aussi sur les défis quotidiens et les obstacles administratifs ou logistiques auxquels font face les femmes lors du passage des frontières.



Caravane, foire et formations au programme

L'agenda de cette quinzaine s'articule autour de trois grands axes opérationnels conçus pour apporter des solutions concrètes sur le terrain.



Une caravane de sensibilisation sillonnera d'abord les principaux couloirs commerciaux de la région pour informer les actrices de leurs droits. En parallèle, une foire commerciale régionale mettra en valeur le savoir-faire local à travers l'exposition de produits issus de chaînes de valeur agricoles, halieutiques et artisanales entièrement dirigées par des femmes.



Enfin, une semaine complète sera dédiée au renforcement des capacités, permettant aux participantes de s'approprier les instruments commerciaux de la CEDEAO ainsi que les mécanismes de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), tout en développant leurs compétences en entrepreneuriat féminin.