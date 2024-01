Intelligence artificielle : l'académie nationale des sciences et techniques remet son rapport au chef de l'Etat

L’académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) vient de remettre son rapport sur l’intelligence artificielle (IA) au chef de l'Etat. La cérémonie a lieu au Grand théâtre. C’était lors de sa rentrée académique solennelle annuelle.



L’académie nationale des sciences et techniques se penche depuis peu sur l’intelligence artificielle. C'est un thème pris en compte dans une étude de l'ANSTS. Dans ce rapport, le gotha des scientifiques Sénégalais a remis au chef de l’Etat les résultats de ses études sur l’intelligence artificielle.



L’académie nationale des sciences et techniques a pour rôle premier d’assister, de conseiller l’Etat, les institutions publiques et privées dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sciences et technologies. Elle avait mené une étude sur l’IA en collaboration avec d’éminents scientifiques. Le thème de l’étude, « l’intelligence artificielle : enjeux éthique, défis humains ».



L’intelligence artificielle est devenue, de nos jours un outil incontournable. Dans bien des domaines, l’on fait des recours à elle. Cette étude selon les académiciens « revêt un cachet particulier, en ce sens qu’elle rend un vibrant hommage au Président de la République ».