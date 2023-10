Interdits d’accès à l’Ancienne piste de Mermoz, les mécaniciens et autres menacent de prendre les pirogues

Les mécaniciens et ferrailleurs et autres acteurs de l’informel qui occupent l’ancienne piste de Mermoz depuis des années, sont dans une colère noire. Ils disent pour certains avoir reçu des fiches de recensement. Après quoi on leur a demandé de rester à l'écoute.



Aujourd'hui, à leur grande surprise les autorités qui tentent de les déloger de cet espace ont envoyé la gendarmerie qui leur refuse l'accès pour récupérer leurs biens estimés à des millions de FCFA. Selon eux la presse a une part de responsabilité, car elle ne donne pas la bonne information.



« Si nous détruisons nos biens, qu'est-ce que nous allons faire. Aller se regarder avec nos enfants comme ça, qui ont fondé tous leurs espoirs sur nous. Alors nous allons prendre les pirogues et mourir une bonne fois », ont-ils lancé au micro de PressAfrik. Regardez !