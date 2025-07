BFEM 2025 : Louga enregistre un taux de réussite de 75,34 %

La région de Louga a obtenu un taux de réussite de 75,34 % à l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) session 2025, selon les chiffres communiqués par l’Inspection d’académie.Sur 8 742 candidats inscrits, 8 570 ont composé, soit un taux de présence de 98,03 %. Parmi eux, 6 457 élèves ont été déclarés admis, dont 4 025 filles et 2 432 garçons. Le premier groupe a enregistré 3 490 admis, soit un taux de 40,72 %, tandis que 2 967 candidats ont réussi au second tour sur 3 038 admissibles, ce qui représente 97,66 %.L’IEF de Louga a présenté 4 086 candidats, suivie de Linguère (2 568) et Kébémer (2 088). Les garçons affichent un taux de réussite de 77,06 %, contre 74,34 % pour les filles.