Interview : « Toute personne ayant gardé des vidéos ou photos intimes dans son téléphone risque de se retrouver sur les réseaux sociaux» (Ingénieur informatique)

La divulgation d'images obscènes en faisant chanter des personnes est devenue monnaie courante avec l'évolution fulgurante des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La preuve, il ne se passe pas une semaine sans que la presse ne fasse était d'un procès sur ça. Sans oublier le nombre de cas reçu par l'administrateur de la page Facebook Cybercriminalité au Sénégal 221. Birane Diéye qui a accordé une interview à PressAfrik, est revenu de fond en comble sur le phénomène qui connait de plus en plus de l'ampleur. La principale raison, selon l'ingénieur en sécurité informatique, c'est la mauvaise utilisation du téléphone portable. M. Diéye renseigne que toute personne ayant gardé des vidéos ou photos intimes dans son téléphone risque de se retrouver sur les réseaux sociaux. Invitant l'Etat du Sénégal de prendre compte ce fléau, qui fait des ravages dans la société sénégalaise, il a aussi demandé aux jeunes surtout de faire attention à l'utilisation de leur téléphone et des réseaux sociaux. Entretien à écouter !!!

Maleye Mboup (stagiaire)

