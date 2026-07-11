Intrants agricoles : le ministre Cheikhou Oumar Ba promet une distribution transparente grâce à la digitalisation

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a réaffirmé, vendredi à Tivaouane, l’engagement du chef de l’Etat, à garantir, grâce à la digitalisation, une distribution transparente et impartiale des intrants agricoles, pour atteindre la souveraineté alimentaire nationale.



‘’Aucun Sénégalais ne doit être exclu de l’accès aux intrants pour des considérations partisanes’’, a insisté Cheikhou Oumar Ba, rappelant que cette exigence s’inscrit dans les orientations fixées par le chef de l’État.



Le ministre de l’Agriculture s’exprimait au terme d’une tournée dans le département de Thiès, bouclée au niveau d’un magasin de stockage de Tivaouane.



Le gouvernement poursuivra l’accompagnement des producteurs, en mettant l’accent sur la transparence dans la distribution des intrants, la digitalisation des opérations et le renforcement de la mécanisation agricole.



Il estime que la digitalisation du processus de distribution des intrants expérimentée à Tivaouane, permettra d’améliorer la traçabilité, de renforcer la transparence et de garantir un accès équitable des producteurs aux intrants, sans aucune discrimination.



‘’Nous sommes venus échanger avec les producteurs, les opérateurs et l’ensemble des acteurs, afin d’évaluer le niveau de mise en place des intrants agricoles, leur qualité ainsi que le fonctionnement des commissions de distribution’’, a dit Cheikh Oumar Ba, cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



En provenance de Diourbel, la délégation ministérielle s’était rendue à Sandiara, Touba Toul, dans le cadre de sa tournée nationale.



Cheikhou Oumar Ba s’est félicité du bon fonctionnement des commissions locales, saluant l’implication de toutes les parties prenantes, notamment les forces de défense et de sécurité, qu’il considère comme un gage de transparence et d’équité dans la distribution des intrants.



Selon lui, cette tournée nationale, entamée dès sa prise de fonction, répond à l’instruction du président de la République d’anticiper sur les difficultés, plutôt que d’intervenir après qu’elles se sont déjà installées.



Acquisition prochaine de 500 motoculteurs et de 500 mini-tracteurs



‘’L’objectif est d’être à l’écoute des communautés et de résoudre les préoccupations à la base, avant qu’elles ne prennent de l’ampleur’’, a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité pour l’administration de traiter les dossiers avec diligence.



Exprimant sa satisfaction par rapport à la mise en place des intrants, il a préconisé une accélération du rythme de leur cession dans certaines localités, en tenant compte toutefois des réalités logistiques et de l’installation progressive de l’hivernage.



Cheikhou Oumar Ba a informé que pour la campagne agricole de cette année, l’État a adapté son dispositif au profil pluviométrique attendu, en privilégiant des spéculations plus résistantes au stress hydrique, notamment le niébé et le maïs.



A propos de la mécanisation agricole, le ministre a annoncé l’acquisition prochaine de 500 motoculteurs et de 500 mini-tracteurs. Les modalités de leur mise à la disposition des producteurs seront définies prochainement, a-t-il assuré.



Le ministre en charge de l’Agriculture a ajouté que son département travaille également au renforcement des capacités des artisans locaux, pour assurer la maintenance et la réparation des équipements agricoles, afin de les rendre plus disponibles pour les exploitants.



M. Ba a enfin invité les autorités religieuses, les notabilités et l’ensemble des citoyens à accompagner les efforts de l’État par leurs prières pour un hivernage pluvieux, afin que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire.