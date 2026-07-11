Kolda : les feux de brousse et la coupe abusive de bois, principales menaces sur l'environnement à Saré Bidji

Les feux de brousse, les défrichements et la coupe abusive de bois continuent de mettre à rude épreuve les ressources forestières de l'arrondissement de Saré Bidji, dans le département de Kolda (sud). C'est le constat dressé par le chef de brigade des Eaux et Forêts de Saré Bidji, le sergent-chef Saliou Diouf, à l'occasion du lancement de la campagne de reboisement 2026, organisé mercredi dernier dans la commune de Thiétty.



Face aux populations venues nombreuses prendre part à cet événement, le responsable des Eaux et Forêts a tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur des menaces qui pèsent sur le couvert végétal de cette partie du Fouladou.



« D'énormes hectares sont ravagés chaque année par les feux de brousse qui détruisent aussi nos périmètres de restauration et nos massifs forestiers», a déploré le sergent-chef Saliou Diouf.



Selon lui, ces incendies constituent aujourd'hui l'un des principaux obstacles aux efforts de restauration des écosystèmes et de préservation des ressources naturelles. Ils compromettent les investissements consentis dans les opérations de reboisement et accélèrent la dégradation des forêts.



Le chef de brigade a également pointé les limites des moyens dont disposent les services forestiers pour lutter efficacement contre ce phénomène. Il a indiqué qu'une seule unité de lutte contre les feux de brousse est actuellement disponible au niveau du service départemental, une capacité largement insuffisante au regard de l'étendue du territoire à couvrir.



Pour renforcer la riposte, il a plaidé en faveur d'un meilleur équipement des collectivités territoriales. « Il serait souhaitable que chaque commune dispose d'une unité légère de lutte contre les feux de brousse afin d'intervenir rapidement dès les premiers départs de feu », a-t-il recommandé.



Au-delà des incendies, le sergent-chef Saliou Diouf a également évoqué la coupe abusive de bois, qui demeure une préoccupation malgré une baisse observée ces dernières années grâce aux actions de sensibilisation et aux opérations de surveillance menées par les agents des Eaux et Forêts.



Pour le responsable forestier, la réussite de la campagne de reboisement ne dépend pas uniquement du nombre d'arbres plantés, mais aussi de la capacité des communautés à protéger durablement les forêts contre les agressions humaines et les feux de brousse. Il a ainsi invité les populations, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs locaux à s'impliquer davantage dans la préservation du patrimoine forestier, indispensable à l'équilibre écologique et au développement durable de la région.