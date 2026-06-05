Forêts, parcs et cités vertes : Cinq programmes sectoriels du Ministère de l'Environnement estimé à plus de 117 milliards FCFA

Face à l'urgence climatique, le Sénégal accélére la protection de ses écosystèmes. Dans le « Rapport de présentation à l'Assemblée nationale du projet de budget 2026 du Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique », l'enveloppe budgétaire allouée au secteur s’élève désormais à plus de 117 milliards FCFA ».



Cette dotation massive, en hausse spectaculaire de 136% par rapport à l'exercice précédent, est fortement « amplifié par les crédits de la Direction générale du Cadre de Vie ».



Ce choix stratégique s'inscrit en droite ligne avec la mise en œuvre de l'« Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 », visant à promouvoir une transition verte à la fois économiquement viable et socialement responsable.



Pour opérationnaliser cette feuille de route ambitieuse, les ressources seront réparties à travers cinq grands programmes sectoriels, plaçant la modernisation urbaine et la préservation des ressources naturelles au cœur des priorités nationales.



Le programme « Cadre de Vie » absorbe à lui seul 61% du budget global, prévoyant notamment la transformation majeure de la décharge de Mbeubeuss via « la réalisation de travaux de remodelage du massif de déchets et son étanchéité » ainsi que sa végétalisation.



En parallèle, le ministère intensifiera ses efforts dans la « Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres » qui capte 22% des ressources, tout en sanctuarisant la biodiversité à travers le renforcement des parcs nationaux du Niokolo-Koba et des oiseaux du Djoudj.