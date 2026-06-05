Ibrahima Cissé dans le viseur de plusieurs clubs européens

Formé à l’Olympique Thiessois, Ibrahima Cissé a rejoint le club belge de La Gantoise en octobre 2025. Depuis son arrivée en Belgique, le jeune attaquant sénégalais poursuit sa progression et attire désormais l’attention de plusieurs recruteurs à travers l’Europe. En Angleterre, des formations prestigieuses comme Chelsea, Manchester United, Manchester City et Brighton suivraient son profil. À ce stade, aucun contact concret n’aurait toutefois été engagé, mais les recruteurs continuent de surveiller son évolution.



L’intérêt ne se limite pas à l’Angleterre. En Allemagne, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund figurent également parmi les clubs attentifs au développement du jeune Sénégalais. En France, l’AS Monaco suivrait aussi sa situation. À seulement 18 ans, Ibrahima Cissé séduit par son potentiel et sa marge de progression. Si aucune démarche officielle n’a encore été entreprise, l’intérêt grandissant autour du joueur pourrait animer les prochains mercatos.

