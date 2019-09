Invitation polémique de "Niang Xaragne Lo" à la session du Parlement de la Cedeao: l’institution répond au Synpics

Le Secrétariat du parlement de la Cedeao rappelé que l’institution utilise tous les voies et moyens et communication appropriés pour atteindre ses objectifs, en réponse au syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) qui s'est offusqué de l'invitation faite à l'individu Alioune Niang dit Niang xaragne Lo, à travers ses compte RS, sous le couvert d'un journaliste de la presse en ligne, pour couvrir le séminaire parlementaire à Monrovia (Liberia) du 12 au 17 septembre 2019.



Dans le communiqué rendu public, le parlement de la Cedeao a fait savoir qu’il a la latitude de convier des professionnels de la communication (journaliste, reporters, preneurs de sons et d’images, site internet et spécialistes des réseaux sociaux, afin de propulser la visibilité de ladite institution.



Il note que la déclaration du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) est fausse au moment où plusieurs organes de presse, notamment la 2stv, le groupe de presse MTV, la télévision nationale du Cap-vert ainsi que celle du Nigéria sont conviées. Avant d’ajouter qu’en aucun cas, M. Niang n’a été choisi à la place de la presse professionnelle.