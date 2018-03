Invraisemblable !!! Un homme tue son enfant à Keur Massar et poignarde le...

Alors que les parents sont pris de panique sur toute l'étendue du territoire sénégalais à cause de la vague d'enlèvements et de crimes contre les enfants, l'un d'entre eux s'est distingué ce dimanche d'une bien dramatique manière à Keur Massar (Dakar).



A. ND a tout simplement mis un terme aux jours de son enfant avant de s'attaquer à un passant qui a découvert son crime pour le poignarder. Ce dernier, qui a pu sauver sa vie, s'est rendu à la gendarmerie pour dénoncer l'auteur du parricide. Les pandores qui se sont vite rendus au quartier Arafat pour arrêter l'homme ne l'ont pas trouvé sur place. Il se serait fondu dans la nature.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Keur Massar pour déterminer les motifs et les circonstances de ce crime odieux...