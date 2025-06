Iran : Ali Khamenei a désigné trois possibles successeurs

L’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l’Iran, a désigné trois religieux de premier plan pour lui succéder s’il est tué, écrit samedi le New York Times. Le quotidien américain se base sur des informations émanant de fonctionnaires iraniens au fait des situations de guerre.



Selon ces responsables, Ali Khamenei, 86 ans, est conscient qu’Israël ou les États-Unis pourraient tenter de l’assassiner. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré il y a quelques jours que le guide suprême de l’Iran “ne peut pas continuer à exister”.



D’après le New York Times, Khamenei a demandé au conseil d’experts chargé de sa succession de désigner rapidement un héritier parmi les trois noms qu’il a choisis, s’il venait à mourir. Cette procédure accélérée doit favoriser une transition rapide en temps de guerre. Normalement, le processus peut prendre des mois, car les experts établissent leur propre liste de candidats avant de choisir.



Le guide suprême iranien se cache dans un bunker et n’utilise plus de moyens de communication électroniques, ce qui rend sa traque difficile.