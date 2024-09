Iran: deux ans après la mort de Mahsa Amini, l'impact d'une «révolution culturelle» toujours en cours

Son visage juvénile est devenu un symbole. En septembre 2022, l’étudiante de 22 ans Mahsa Amini est arrêtée par la police pour port du voile incorrect. Elle meurt trois jours après dans des conditions troubles. Une partie de la population estime qu’elle a été victime de violences policières et l’annonce de son décès allume le feu d’une contestation sans précédent en Iran.



Des manifestations enflamment d’abord le Kurdistan iranien, d'où est originaire la jeune femme, avant de se propager rapidement dans tout le pays. Sous l’impulsion des jeunes et des femmes, la colère se déchaîne à la fois dans les rues des grandes villes et dans les régions plus isolées. Très vite, les manifestants ne ciblent plus seulement le port obligatoire du voile mais demandent la fin du régime, au rythme de slogans comme « Femme, vie, liberté », de la chanson « Barayé » de Shervin Hajipour, et d’une grande diversité d’actions.



Sous la pression d’une mobilisation qui s’éternise, le régime vacille mais ne plie pas. La répression est impitoyable. Des centaines de personnes sont tuées par les forces de l’ordre, des dizaines de milliers d’autres arrêtées ou contraintes à l’exil. Les ONG font état de tortures généralisées, de viols de détenus, de menaces et de harcèlements permanents. L’appareil sécuritaire maintient une pression constante et le pouvoir judiciaire multiplie les condamnations et les exécutions.



Culture de la désobéissance

Les autorités étouffent progressivement le mouvement, qui manque de leadership, de programme et de méthode. Les manifestations finissent par s’essouffler au printemps 2023, mais « quelque chose a changé dans la société », analyse Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran à l'Institut Etopia, basé en Belgique. « Une dynamique sociale, culturelle qui imprègne la population. » Certes, le mouvement a échoué à faire tomber le régime comme il le souhaitait, mais son impact est bien réel et « toujours présent », estime le chercheur.



« Au-delà de sa victoire ou non, de son ascension et de sa chute, ce mouvement a provoqué une révolution », confirme l’historien Touraj Atabaki, professeur émérite à l’université de Leiden, aux Pays-Bas. Une révolution « anticléricale » et « culturelle » qui a « donné le pouvoir au peuple et à une nouvelle génération » et qui a mis en lumière « la diversité, la complexité et la solidarité de la société iranienne ». Une société qui a « expérimenté une nouvelle culture : la culture de la désobéissance et de la non-violence face à l’incroyable brutalité du régime », avance ce spécialiste des mouvements sociaux.



Une culture « toujours à l’œuvre » aujourd’hui, qui se manifeste par des graffitis contestataires sur les murs, des messages de mécontentement sur les réseaux sociaux et surtout par des actes de désobéissance civile dans la vie de tous les jours. À Téhéran mais aussi dans d’autres villes du Kurdistan, d'Ispahan ou du nord comme du sud, notamment au Balouchistan, les femmes descendent dans la rue sans hijab, se filment et publient les vidéos sur internet alors qu’elles encourent des risques énormes.