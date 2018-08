Ismaëla Madior Fall à Cheikh Bamba Dieye:" Vous êtes un homme irresponsable "

Le ministre de la Justice ne digère pas, mais alors pas du tout, les propos de Cheikh Bamba Diéye tenus dimanche dernier lors du meeting du mouvement «Khalifa Président». Ce dernier avait en effet accusé les juges Malick Lamotte et Demba Kandji d’être des «magistrats corrompus» et le chef de l’Etat, Macky Sall, " le président des associations de malfaiteurs du Sénégal "



Ce pendant, hier ( lundi 30 aout 2018), le garde des Sceaux par ailleurs ministre de la Justice, lors de la Cérémonie de distribution des prix aux pensionnaires de la DESPS, n’y est pas allé de main morte pour répondre à ces attaques contre la Justice. « La justice n’est pas attaquée de toute part », tente-t-il de rectifier au micro de Dakaractu.



Toutefois, il croit savoir qu’il s’agit « d’hommes politiques irresponsables ». « Les propos de celui que vous avez cité (NDLR : Cheikh Bamba Diéye) sont des propos irresponsables tenus par un homme irresponsable qui n’a aucun respect pour les institutions de son pays et simplement pour les hommes et femmes qui animent la justice. Heureusement que ce sont des paroles qui ne sont pas prononcées par les Sénégalais dans leur ensemble, mais par des hommes politiques en mal de popularité qui ne représentent absolument rien qui, quand ils vont à des élections, n’ont même pas 2%. Heureusement qu’ils ne s’expriment par pour le peuple sénégalais », a-t-il minimisé.