Ismaila Madior Fall: la révocation de Khalifa Sall est "tout à fait légale et...."

Ismaila Madior Fall s'est basé sur le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 135 et 140. Ces articles "peuvent révoquer" le maire "dès lors qu'il lui est reproché un certain nombre de fautes".



Le ministre a par ailleurs rappelé que le président Macky Sall pouvait révoquer Khalifa Sall lorsqu'il a été inculpé et mis sous mandat de dépôt. Mais il a attendu que la condamnation de la culpabilité soit définitive.



Le garde des sceaux a tenu à préciser qu'il n'y a pas de rapport entre la révocation du maire et la déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle. Lors qu'un maire est révoqué, il perd son statut. Il n'est plus membre du conseil municipal. Il peut être inéligible, mais "cela résulte plutôt d'une éventuelle condamnation pénale", a-t-il expliqué.