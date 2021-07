Ismaila Madior Fall : « tournée économique ou pas, il y aura une troisième vague»

Le ministre conseiller du président Macky Sall, Ismaïla Madior Fall, a déclaré que même s'il n'y avait pas les tournées économiques, il y a aurait une troisième vague de la covid-19, dégageant ainsi toute responsabilité du président, accusé par l'opposition d'être à l'origine de la hausse des cas.



« Tournée économique ou pas, il y aurait une troisième vague. Je pense que la tournée économique a eu lieu à l'intérieur du Sénégal, notamment dans les régions nord. Mais la pandémie est substantiellement présente à Dakar», a dit Ismaïla Madior Fall lors de l'émission Grand Jury sur la rfm.



M. Fall estime que la maladie a été bien gérée (en un moment) et le relâchement a été général. Il estime qu'il faut se féliciter de la faiblesse du taux de létalité, même si le nombre de cas augmente. « D'après les informations dont nous disposons, la maladie est plus endémique à Dakar qu'elle en est dans les autres régions. C'est pourquoi le président Macky Sall a invité les dakarois à ne pas effectuer de déplacement pour ne pas aller contaminer leurs parents».



« Pour l'instant, la situation ne nécessite pas se mesures contraignantes et restrictives. Lorsque la situation l'exigera, le président prendra des mesures comme il l'a dit. Comme tenu des vaccinations, je pense que bientôt nous allons connaître une tendance baissière», a soutenu le ministre d'État.