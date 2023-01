Israël-Palestine: la spirale de la violence semble être relancée

Les fidèles juifs sont de retour ce samedi matin dans la synagogue Ateret Abraham dans le quartier de Neve Ya'akov, dans la partie orientale de Jérusalem, pour la prière du shabbat matin, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



La police le souligne, l’attaque est le fait d’un homme seul, Kheiry Alkam, un habitant de Jérusalem-Est, qui a tiré plusieurs salves hier en direction des fidèles, en tuant sept et en blessant trois autres, avant d’être abattu à son tour par la police.



L’homme de 21 ans n’a aucun antécédent judiciaire, et c’est le cauchemar des services de police. « La police a arrêté 42 suspects pour les interroger, certains font partie de la famille du terroriste », a indiqué la police dans un communiqué.



Les médias en Israël parlent d’un véritable massacre, qui s’est produit à la sortie de ce lieu de culte vendredi soir, et en plein shabbat. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu sur place ; il a promis de faciliter l’acquisition d’armes pour les citoyens israéliens. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a adopté, lui, un ton différent.



« Il faut agir avec détermination et sang-froid, a-t-il déclaré. J’appelle les gens à ne pas faire justice eux-mêmes. Pour cela, nous avons l’armée, la police et les forces de sécurité et elles œuvreront selon les directives du cabinet. »



Trente Palestiniens tués depuis le début de l’année en Cisjordanie

Côté palestinien, les réactions étaient tout autres hier. Dans les quartiers palestiniens de Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, on a assisté à des scènes de liesse, des tirs de feu d’artifice. Il faut rappeler que trente Palestiniens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, lors de raids israéliens, notamment dans le secteur de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.



En tout cas, la communauté internationale a condamné l’attentat de manière unanime, le président américain Joe Biden a même téléphoné au Premier ministre Benyamin Netanyahu pour lui transmettre ses condoléances. Le cabinet sécuritaire israélien doit se réunir dans la soirée pour décider de nouvelles mesures et la question maintenant est comment enrayer ce cycle de violences.



Lundi 30 janvier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken est attendu à Jérusalem, précisément pour tenter de calmer le jeu.