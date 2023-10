Israël bombarde un hôpital de Gaza et fait 500 morts dont plusieurs enfants

Une cruauté sans nom ! L’Armée israélienne a bombardé ce mardi soir l’hôpital Al Ahli de Gaza et fait plus de 500 morts, dont de nombreux enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.



Le Président turc a appelé le monde entier à réagir à cette ignominie exercée par Israël sur le peuple palestinien. « J'invite toute l'humanité à agir pour mettre un terme à cette atrocité sans précédent vécue à Gaza. […] Bombarder un hôpital abritant des femmes, des enfants et des civils innocents est le dernier exemple des attaques israéliennes dépourvues de toutes valeurs humaines", a réagi le président turc Recep Tayyip Erdoğan sur l’agence de presse Anadolu.