Israël se dit "outragé" par un ministre camerounais

Les autorités israéliennes dénoncent les "propos antisémites" de Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministre camerounais chargé de la Justice.



"L'ambassade d'Israël est choquée par les propos antisémites tenus par M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun", écrit la représentation diplomatique israélienne dans un communiqué.



Il est reproché à l'officiel camerounais d'avoir dit, sur le plateau d'une télévision camerounaise, dimanche 3 février 2019, que les juifs "étaient d'une arrogance (…) telle que les Allemands se sentaient frustrés, puis un jour est venu un certain Hitler qui a mis ces populations dans les chambres à gaz".



"Ce membre du gouvernement a justifié l'holocauste perpétré par l'Allemagne nazie. Ces propos antisémites (…) constituent une grande déception au regard des relations bilatérales amicales (…) entre le Cameroun et Israël", dénonce l'ambassade d'Israël au Cameroun.



Elle dit être "outragée par cette sortie qui décrit avec légèreté une histoire aussi triste et tragique de l'humanité".



La représentation diplomatique israélienne au Cameroun "condamne fermement ces propos et espère des excuses immédiates" du ministre Jean de Dieu Momo ou du gouvernement camerounais.



Le Cameroun n'a pas encore réagi officiellement.