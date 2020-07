Le club turc de Basaksehir, où évolue le Sénégalais Demba Ba, a remporté son premier titre de champion de Turquie après la défaite dimanche de son dauphin Trabzonspor, un sacre inédit qui conforte son statut de quatrième « géant d’Istanbul ».



Après la défaite de Trabzonspor face à Konyaspor 4-3, les coéquipiers de l’ancien international français Gaël Clichy disposent de quatre points d’avance à une journée de la fin du championnat et ne peuvent donc plus être rattrapés. Basaksehir devient ainsi le sixième club de Turquie à remporter le championnat turc, rejoignant Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor et Bursaspor.



Avec France Football