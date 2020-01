Italie : 29 Africains dont 7 Sénégalais arrêtés pour notamment exploitation sexuelle

Dans le sud de l'Italie, une enquête de six mois a permis de démanteler un réseau de malfaiteurs. Il s'agit de 29 Africains dont 7 Sénégalais. Ils sont accusés de courtage et d'exploitation illicite de main-d'œuvre contre des travailleurs agricoles africains, facilitation et exploitation de la prostitution de femmes africaines, possession et trafic de drogue de type marijuana.



Cette arrestation fait suite à une plainte d'un ouvrier agricole de nationalité sénégalaise contre un des chefs de gang originaire du Ghana. Dans cette plainte, le Sénégalais expliquait les pratiques qui avaient cours dans cette partie de l'Italie, Reggio de Calabre, détaille L'Obs.



Hormis ces Sénégalais, il y a des Libériens, des Ivoiriens, des Burkinabé des Ghanéens. Certains Italiens ont aussi étaient mis aux arrêts.