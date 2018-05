Italie. : Naples laisse filer la Juventus vers le titre

Il n'y a quasiment plus de suspense en Italie. Accroché par le Torino à domicile (2-2) ce dimanche, Naples est désormais à six points de la Juventus Turin à deux journées de la fin. Le titre semble promis aux Bianconeri. Le Napoli a pourtant mené au score par deux fois grâce à Mertens (25e) et Hamsik (71e), mais le Toro a égalisé à chaque fois par Baselli (55e) et De Silvestri (83e).



Avec son nul (1-1) contre l'Atalanta, la Lazio Rome reste à la 3e place mais ne compte que deux points d'avance sur l'Inter Milan (5e), vainqueur plus tôt de l'Udinese (4-0).