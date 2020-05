Italie: un Sénégalais arrêté pour viol d’une infirmière enceinte

Un Sénégalais vivant à Naples, en Italie, a été arrêté dimanche dernier. Il est accusé de viol sur une infirmière enceinte qui revenait du travail et qui attendait son bus à l’arrêt.



Interrogée, la victime qui travaille dans un service de psychiatrie où des gens guéris du covid-19 sont pris en charge, raconte le film du viol : « A 14h 30, il n’y avait plus personne sur les lieux, alors je me suis assises sur le banc en attendant le bus ».



Poursuivant, elle ajoute : « Un grand homme est passé par-dessus une clôture et est venu vers moi. J’ai immédiatement eu peur, il avait l’air menaçant. Il a attrapé mon bras et j’ai tout de suite pensé à un viol. Pour me sauver, je lui donné mon sac. Il m’a dit : « Je ne veux pas de votre argent, j’en ai ».



« Puis, raconte-t-elle, il m'a tiré d'un coup sec et m'a jetée par terre. Il m'a arraché mon veste, j'ai compris que c'était fini pour moi. Il n'arrêtait pas de me répéter "laisse-moi faire ce que je veux ou je te tue. Il était deux fois plus grand que moi et tout son poids était sur mon dos. Il s'est mis en colère parce que mon Jean était trop serré et qu'il ne pouvait pas l'enlever. J'avais l'impression de mourir ».



Agée de 48 ans, la victime soutient que son violeur n’était pas un homme mais une bête, qui pendant 45 minutes était sur elle. Elle a été sauvée par le chauffeur d’un bus, rapporte le journal « Les Echos » qui souligne que le Modou-Modou a finalement été arrêté par une patrouille de l'armée et de la police.