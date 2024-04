«J’ai été la marionnette de tous» : Mathias Pogba s’explique en larmes sur la séquestration de son frère Paul

Au cœur de l’affaire, Mathias Pogba a été interrogé à la fin du mois de janvier par la juge d’instruction chargée des investigations sur la séquestration de son frère Paul en mars 2022.

A-t-il été manipulé ? Considéré comme l’un des personnages principaux de cette affaire, Mathias Pogba a été interrogé, le 25 janvier dernier, par la juge d’instruction chargée des investigations sur la séquestration de son frère Paul en mars 2022. Et il estime avoir été berné par les hommes à l’origine de la tentative d’extorsion et de séquestration du champion du monde 2018.



IL AVAIT PUBLIÉ UNE SÉRIE DE VIDÉOS CONTRE SON FRÈRE



«J’ai été la marionnette de tous», a-t-il notamment déclaré au cours de son interrogatoire, qu’a pu se procurer l’AFP qui a également eu accès aux résultats de l’exploitation du téléphone portable d’un suspect. «On m’a baladé de gauche à droite, on m’a menti depuis le début», a lâché en «larmes» le frère aîné de Paul Pogba.



Mis en examen pour avoir tenté à plusieurs reprises de parler avec Paul ou à le voir et soupçonné d’avoir fourni une «aide active» pour le convaincre de régler la somme de 13 millions d’euros réclamés par les suspects, il avait publié une série de vidéos à charge contre l’ancien joueur de Manchester United, l’accusant notamment de l’avoir abandonné lui et sa famille.



«Je voulais sortir la rage», mais «à aucun moment» lui mettre la pression, a-t-il affirmé. Et il espère que cette histoire rentrera dans l’ordre et qu’il pourra renouer les liens avec son petit frère. «J’espère le revoir au plus vite. (…) Ça prendra le temps que ça prendra mais j'espère que notre union va se reconsolider», a-t-il déclaré.



Dans cette affaire, trois amis d’enfance et deux connaissances de Paul Pogba, présents la nuit des faits, ont été mis en examen pour extorsion avec arme et séquestration en bande organisée.