"J'aurais aimé que Cristiano reste à Madrid"

La Pulga s'est montré élogieuse à l'égard de Cristiano Ronaldo. "J'aurais aimé qu'il reste en Liga espagnole, au Real Madrid. Je me souviens avoir dit qu'il (le club, NDLR) allait ressentir ce départ, n'importe quelle équipe allait le ressentir. Même s'ils ont plein de joueurs pour être au top", a-t-il expliqué.



Le capitaine du FC Barcelone est revenu sur ses sensations par rapport aux négociations du club avec Neymar. "J'ai sincèrement pensé à un moment, surtout sur ce mercato, que s'il ne venait pas il irait à Madrid car il avait vraiment envie de partir. Il l'avait manifesté, il avait envie d'un changement, de quitter Paris. Et je pensais que Florentino et Madrid allaient faire quelque chose pour s'en emparer", a-t-il expliqué.



Il a également évoqué l'expulsion de Dembélé face à Séville. "Il est très difficile qu'il ait pu dire cela car il a vraiment du mal à faire des phrases et à bien parler en étant clair, c'est ce que je voulais dire. Le coach m'a ensuite soutenu avec ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais c'est vrai, cela nous a surpris qu'il (l'arbitre, NDLR) ait compris (ses propos) si clairement car à vrai dire, Ousmane a encore du mal à parler espagnol", a-t-il assuré sur 'Rac1'.



L'une des raisons pour laquelle cet entretien a eu lieu est le lancement du spectacle du Cirque du Soleil : "Cela semblait très bizarre quand tout cela a commencé à être mis en place. C'était quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas normal que l'on fasse ces choses quand une personne est toujours présente. Généralement, cela se fait en hommage, en reconnaissance. J'ai vu quelques parties, des idées qu'on me montrait mais je n'ai pas voulu voir la fin. Ils se sont montrés très clairs quand ils ont commencé à tout préparer. Tout ne se base pas sur ma vie".



"Cela ne m'inquiète pas, mais je n'aime pas qu'on m'appelle Dieu. C'est réellement exagéré, je suis une personne qui m'enferme beaucoup sur lui-même, je ne parle pas beacoup, mais je me repose beaucoup sur ma famille, sur mes amis. J'ai géré la pression avec naturel. Le plus important est de profiter du football sans penser à tout ce que cela implique d'être professionnel", a-t-il tranché.





L'un des moments les plus difficiles de la carrière de Leo Messi fut lorsqu'il eut des problèmes avec le fisc. "Cela a été dur pour tout ce qu'il s'est passé à ce moment. Mes fils ne se sont rendus compte de rien, mais nous nous sommes sentis très mal", a-t-il expliqué sur les accusations de fraude fiscale. "Quand j'ai eu ce problème, j'ai pensé à me tirer, à m'en aller. Je pensais que j'étais très maltraité. Tout le monde connaissait mon envie de rester à Barcelone, mais tout était bien au-dessus de cela".







Messi est toutefois heureux à Barcelone et ne pense plus à s'en aller : "Si on me veut, je serai ravi d'être là. Mon idée est de rester et d'être le même. Il n'a pas encore de prolongation. Je n'ai jamais eu de problèmes avec le club, tout a toujours été très simple. Il n'y aura pas de problèmes".



"Il m'est de plus en plus clair que mon idée est de terminer ma carrière ici, surtout pour les nôtres, mais aussi la façon dont je suis dans le club, mais aussi avec ma famille, pour les enfants. Nous prenons aussi cela en compte", a souligné l'Argentin sur son futur. "Notre idée est de rester ici", a-t-il ajouté.



Messi ne s'est pas toujours vu rester à Barcelone. "Petit, j'ai pensé à jouer à la Juve, à jouer dans le football italien. Parfois, il faut plus penser à la famille qu'à ce qu'on veut", a déclaré publiquement le joueur blaugrana.



