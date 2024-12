(J7) Ligue 1 : L’US Gorée s’offre l’AS Pikine et conserve son fauteuil de leader, le Casa Sports gagne enfin

Suite à son court succès ce samedi devant l’AS Pikine, l’US Gorée va rester leader de la Ligue 1 à l’issue de la septième journée.



Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour Gorée qui a pu compter sur Michel Grégoire Sène pour venir à bout de l’AS Pikine (0-1). Les insulaires restent donc toujours leaders de Ligue 1 avec seize points au compteur.





Totalisant quatre matchs nuls et deux défaites depuis le début de la saison, le Casa Sports a enfin signé un succès ce samedi. Le club fanion de Ziguinchor s’est en effet imposé devant Oslo FA (0-1) qui a disputé les quinze dernières minutes en infériorité numérique. Regarder du sport en direct en ligne



En difficulté en ce début de championnat, les crabes ont remporté leur deuxième rencontre en sept journées disputées. Un succès 2-1 à domicile qui permet à Guédiawaye FC de respirer un peu même si l’équipe se trouve non loin de la zone rouge.



Les matchs Ouakam v Linguère, HLM Dakar v Génération Foot et Sonacos v Dakar Sacré Cœur se sont terminés sur des scores nuls et vierges.



Résultats



US Ouakam 0-0 Linguère



OSLO FA 0-1 Casa Sports



Guediawaye FC 2-1 Ajel



HLM 0-0 Génération Foot



US Gorée 1-0 AS Pikine



Sonacos 0-0 Dakar Sacré Coeur