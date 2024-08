JO 2024 – Basketball : la France affronte l’Allemagne en demi-finale

L’équipe de France de basket masculine a battu le Canada (82-73) et affrontera l'Allemagne en demies des JO de Paris 2024, ce jeudi.



À la peine et dos au mur avant le match, l'équipe de France de basket a retrouvé des couleurs et livré le match quasi parfait au bon moment, plein d'abnégation, pour éliminer le Canada (82-73) en quarts de finale dans un Bercy incandescent.



Au bout d'un combat acharné, les Bleus poursuivent leur route, qui passera jeudi par une demi-finale contre l'Allemagne, championne du monde. Les États-Unis, vainqueur du Brésil (122-87) affronteront eux la Serbie.