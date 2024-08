JO 2024 (Basketball) : les USA dominent le Sud Soudan et rejoignent le Canada, la France et l’Allemagne en quarts

Les États-Unis ont validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi de basket masculin des Jeux Olympiques de Paris mercredi. Les Américains ont battu le Soudan du Sud 103-86 dans leur 2e match du groupe C pour rejoindre le Canada, la France et l’Allemagne en quarts.



La Team USA conserve la tête du groupe C avec 4 points devant la Serbie, 2e avec 3 points, qui a écrasé Porto Rico (107-66). Le Soudan du Sud est 3e avec 3 points devant Porto Rico, 4e avec 2 points.



Mardi, le Canada, la France et l’Allemagne avaient déjà assuré leur qualification pour les quarts de finale. Les Canadiens occupent la tête du groupe A devant l’Australie, l’Espagne et la Grèce et valideront leur première place en cas de succès face aux Espagnols vendredi. La France et l’Allemagne ont remporté leurs deux premiers matches dans le groupe B et se disputeront la première place vendredi.



Les deux premiers des trois groupes et les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale qui seront déterminés par un tirage au sort. Les huit équipes seront classées sur base de leurs résultats du premier tour.



Les deux meilleures équipes seront placées dans le pot D et affronteront les équipes du pot G, composé des deux dernières nations. Les équipes classées de la 3e à la 6e place seront placées dans les pots E et F. Les équipes issues d’un même groupe ne pourront pas se rencontrer.