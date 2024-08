JO 2024 – Football : le Maroc écrase l’Égypte et remporte la médaille de bronze

Le Maroc a enregistré une large victoire contre l’Égypte ce jeudi 8 août au stade de la Beaujoire à Nantes, en s'imposant 6-0 lors du match pour la troisième place du tournoi olympique masculin de football aux Jeux Olympiques de Paris.



Grâce à cette victoire, les « Lionceaux » de l’Atlas décrochent la médaille de bronze. Le Maroc ramène pour la première fois une médaille en football à son pays.



Avec cette médaille, le Maroc rejoint le cercle restreint des nations africaines médaillées en football aux Jeux Olympiques, aux côtés du Ghana (bronze en 1992), du Nigeria (or en 1996 et argent en 2008), et du Cameroun (or en 2000).