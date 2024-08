JO 2024: l’Ougandais Joshua Cheptegei sacré champion olympique sur 10 000 mètres

L'Ougandais Joshua Cheptegei, roi des courses de fond, a remporté l'or olympique du 10 000 mètres, premier titre décerné sur la piste violette du Stade de France aux Jeux olympiques de Paris.



Déjà titré sur 5000 mètres à Tokyo en 2021, en plus de l'argent du 10 000 mètres, le triple champion du monde de la discipline a complété à 27 ans son formidable palmarès grâce à 500 derniers mètres de folie, pour couper la ligne en 26'43"14, devant l'Éthiopien Berihu Aregawi (26'43"44) et l'Américain Grant Fisher (26'43"46).



Cheptegei avait annoncé que les JO de Paris seraient son dernier grand défi sur la piste, avant de se consacrer à la route et ses courses lucratives, lui qui a fait ses débuts sur marathon en décembre dernier. Cinq fois titrés sur les sept derniers JO, les Éthiopiens, dont le tenant Selemon Barega, se sont relayés pour mener un rythme d'enfer, sans parvenir à décrocher leur rival ougandais, qui visera un nouveau podium sur le 5000 mètres.



Dans le paquet jusqu'à trois tours de l'arrivée, le Français Jimmy Gressier a pris la 13e place et battu le record de France en 26'58"67. Son compatriote Yann Schrub, vice-champion d'Europe au mois de juin, a lui abandonné peu après la mi-course, s'allongeant sur la piste et visiblement à bout de forces.