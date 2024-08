JO 2024: la Néerlandaise Sifan Hassan remporte le marathon de Paris et bat le record olympique

Médaillée de bronze sur 5000 m et 10000 m cette semaine , la Néerlandaise Sifan Hassan a réussi l'exploit de remporter le marathon olympique ce dimanche matin.L’athlète de 31 ans est sortie victorieuse en 2h 22 minutes et 55 secondes d'un final à couper le souffle face à l'Éthiopienne Tigist Assefa, devancée de trois secondes. La Kényane Hellen Obiri, troisième à 15 secondes, complète le podium. Mekdes Woldu est la première Française à franchir la ligne d’arrivée aux Invalides en 2 heures 29 et 20 secondes et se classe en 20e position.« C'est la curiosité qui me pousse à faire toutes ces courses, expliquait Sifan Hassan il y a quelques jours. Quand je suis à la maison, j'ai toujours envie de faire quatre ou cinq épreuves. Et une fois dans le stade, je me dis : "Bon sang, pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Je n'aurais pas dû !" »Au total, elle a couru 62 195 kilomètres à haute intensité, entre la piste violette du Stade de France et le bitume parisien et a pris le départ du marathon moins de 35 heures après l'arrivée du 10 000 m.La Néerlandaise devient la première athlète, hommes et femmes confondus, à s'offrir trois médailles entre le 5 000 m, le 10 000 m et le marathon, depuis le Tchèque Emil Zatopek en 1952.Lors des précédents Jeux d’été à Tokyo en 2021, Sifan Hassan avait brillé avec deux médailles d'or sur le 5 000 m et le 10 000 m et une en bronze sur le 1 500 m.