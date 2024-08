JO Paris – Football : le Maroc affrontera l’Egypte pour le bronze

La France et l’Espagne joueront pour l’or, vendredi prochain. Le Maroc et l’Egypte s’affronteront, la veille, pour la médaille de bronze du tournoi masculin des Jeux olympiques Paris 2024.



L’équipe olympique du Maroc s’est inclinée en demi-finale du tournoi olympique devant l’Espagne (2-1) après avoir pourtant ouvert le score. Les « Lionceaux » de l’Atlas disputeront le match de la troisième place pour décrocher la médaille de bronze face à l’Égypte battue par la France (1-3).



Le match Maroc-Égypte pour la troisième place se disputera au stade de la Beaujoire à Nantes le jeudi 08 aout à 15h00 GMT. Il y aura donc un quatrième pays médaillé olympique au foot après le Ghana (bronze, 1992), le Nigeria (or,1996, argent 2008), et le Cameroun (or 2000).



La sélection française de football (U23) affrontera l’Espagne lors de la finale ce vendredi (16h00 GMT) au Parc des Princes.