JO Tokyo: le Top 10 du classement des médailles par pays

Avec six médailles (une en or, quatre en argent, une en bronze), la France a vécu une superbe journée aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus comptent désormais 19 médailles au total (quatre en or, neuf en argent, six en bronze), mais ne gagnent qu’une place au classement ce samedi par rapport à la veille avec le 8e rang, devant les Pays-Bas.



La Chine est toujours en tête avec 46 médailles, dont 21 en or. Le Japon (30 médailles, 17 en or) devance encore légèrement les Etats-Unis (46 médailles, 16 en or).