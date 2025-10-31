JOJ Dakar 2026 : “Ayo”, la mascotte officielle, dévoilée au Grand-Théâtre

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, de la ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Diagna Ndiaye, y a également pris part.

Selon l'APS, la mascotte dévoilée est le fruit de plusieurs mois de travail du COJOJ, qui tenait à ce qu’elle soit inclusive, d’où le choix d’organiser un concours, de concert avec le ministère de l’Education nationale.

Le terme “Ayo”, signifiant joie en yoruba, a été proposé par Ndèye Khady Cristal Coumba Sarr, 18 ans, élève en classe de terminale.

Elle dit avoir choisi une langue africaine pour exprimer le message du slogan des JOJ 2026, “Dakar accueille, l’Afrique célèbre”.

“Ayo” est un jeune lion symbolisant la joie et l’énergie de la jeunesse sénégalaise. Il porte un chapeau traditionnel symbolisant la sagesse, la dignité et l’attachement à la vie rurale.

Selon le comité d’organisation, cette mascotte incarne les valeurs de Dakar 2026 et met en valeur l’héritage culturel du Sénégal en tant que pays hôte.

Le design de la mascotte a, lui, été imaginé par Ndèye Mariama Diop, 16 ans, élève en classe de seconde.

Inspirée par les tenues traditionnelles africaines, elle a donné vie à ce lion attachant, symbole d’un continent fier et tourné vers l’avenir.

Près de 500 élèves dont l’âge varie entre 12 et 18 ans ont participé à ce concours.

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l’olympisme, à savoir l’excellence, le respect et l’amitié, selon le COJOJ.

Le nom de la mascotte doit être court et composé de trois syllabes, mais aussi facile à prononcer et accessible au grand public, selon la charte du Comité international olympique (CIO).

Le jury, présidé par le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy, compte d’éminentes personnalités, dont le caricaturiste Oumar Diakité, dit Odia, l’historien Ibrahima Thioub et le peintre Kalidou Kassé. Il devait choisir entre cinq créations.

Le dévoilement de la mascotte des JOJ 2026 marque le départ d’un compte à rebours d’un an avant la tenue cette compétition.

Les membres du comité d’organisation auront l’occasion, par ailleurs, de vulgariser la mascotte lors du festival “Dakar en jeux”, qui aura lieu du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal (ouest).

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan “L’Afrique accueille, Dakar célèbre”.

Les organisateurs tablent sur la participation d’environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l’athlétisme à l’escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.

