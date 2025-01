JOJ Dakar 2026 : Barthélémy Dias dénonce des manquements dans l’organisation et demande des explications

Selon Barthélémy Dias, le “Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) n’est pas signataire du contrat d’hôte de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Il ajoute que « dans ce contrat d’hôte, il n’y a que trois signataires. Il y a la mairie de Dakar, l’Etat du Sénégal et le Comité International Olympique qui se trouve en suisse. Et si quelqu’un veut apporter un démenti, comme on n’est pas en mesure de dire la vérité aux Sénégalais, qu’il apporte un démenti avec des preuves, et arrête de prendre le peuple sénégalais, particulièrement le peuple de Dakar, pour une bande de canards sauvages que nous ne sommes pas”.

Pour la gestion financière, Barthélémy estime que "les gens qui ont 80 milliards, vous diront seulement que pour les billets d'avion et pour la nourriture ils comptent dépenser une vingtaine de milliards. Je commencerai à parler, parce qu'il faut que les Sénégalais ouvrent leurs yeux, ouvrent leurs oreilles et commencent à écouter".

L'ancien maire de Dakar de s'interroger: "Est-ce que pour 80 milliards de FCfa, c'est trop demander à ce qu'on aménage la corniche des HLM ? On leur a donné un dossier déjà étudié, chiffré et qui serait à peu près 4 milliards et demi. Est-ce qu'il pense que c'est trop demander d'aménager le parcours sportif, sur le boulevard de la Gueule-tapée?”

Selon Barth, “c'est la mairie de Dakar qui a candidaté pour que Dakar puisse accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, et non le Comité national olympique sportif Sénégalais, ni l'État du Sénégal".

Le maire révoqué menace de porter le combat au niveau international.

“J’irai à l’étranger pour communiquer. Je communiquerai à l’étranger en anglais, en français. Il faut que le monde comprenne définitivement que la médiocrité ne peut pas être nègre et l’excellence être Ebene”, a fait savoir Barthélémy Dias.

L'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, s'est exprimé à la presse ce mardi pour dénoncer des irrégularités dans l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2026. Il a exigé des explications concernant l'utilisation des 80 milliards de francs CFA.