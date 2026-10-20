Ligue des champions : le PSG vient à bout du FC Barcelone au terme d’un match animé

Les Parisiens ont fait tomber les Blaugrana ! Après un match animé, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur le FC Barcelone (4-2) ce mardi au Parc des Princes pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.



Si les Blaugrana ont répondu à deux reprises aux buts de Désiré Doué et de Lucas Hernandez par Xavi Espart et Lamine Yamal, les Franciliens ont obtenu ce succès grâce à Vitinha et Fabian Ruiz.



Une superbe victoire parisienne et la première défaite du Barça cette saison.