Coupe du monde U15 de la FIFA : Les Lionceaux U15 s’envolent pour Bakou

Champions d’Afrique en titre, les Lionceaux U15 du Sénégal quittent Dakar ce mardi 20 octobre pour Bakou, en Azerbaïdjan. Ils y disputeront, du 24 au 30 octobre 2026, la première édition de la Coupe du monde et Festival U15 de la FIFA. Dirigés par le sélectionneur Ousmane Diop, 14 joueurs porteront les couleurs du Sénégal face aux meilleures sélections de la planète.



Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), les Lionceaux arrivent dans cette première édition avec le prestige de leur sacre continental. La compétition se tiendra au complexe sportif de Hövsan, à Bakou, et les six finales auront lieu le vendredi 30 octobre au Crystal Hall.



Un format pensé pour les jeunes talents



Conçue par la FIFA pour favoriser le développement des jeunes joueurs, la compétition s’écarte des formats classiques :

des matchs à 8 contre 8, sur des terrains de 68 m sur 47 ;

deux périodes de 20 minutes par rencontre ;

des équipes de 14 joueurs, avec remplacements illimités ;

des remises en jeu au pied à la place des touches, et un hors-jeu adapté.



La première phase se jouera du 24 au 26 octobre, en groupes de six équipes et en format championnat. Chaque sélection disputera cinq rencontres. Après une journée de repos le 27 octobre, la seconde phase, prévue du 28 au 30 octobre, répartira les équipes en six niveaux, de A à F, selon leurs résultats.



Chaque niveau aura son vainqueur, mais seul celui du niveau A sera sacré champion du monde U15.