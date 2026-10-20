Ligue des champions : Liverpool renverse Villarreal dans un match fou, Man City écrase Athènes avec un triplé de Foden, Stuttgart sur le podium

Outre la belle victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-2), six autres rencontres étaient au programme de ce multiplex du mardi soir. Et c’est à Anfield que le spectacle a été le plus fou, avec un Liverpool sérieusement bousculé par Villarreal. Menés après des réalisations de Mikautadze et Cardona (2-0, 4e et 29e), les Reds ont réduit l’écart grâce à Mac Allister, avant qu’Araujo n’égalise de la tête dans le temps additionnel de la première période (2-2, 45e+3).



Au terme d’une seconde période disputée, Ngumoah a fait la différence en servant Mac Allister pour le but du 3-2 (66e), avant que Wirtz ne scelle la victoire deux minutes plus tard (4-3, 68e). Grâce à ce succès, Liverpool prend provisoirement la tête du classement avant son déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe.



De son côté, Manchester City a parfaitement réagi après son humiliation face au PSG la semaine dernière, en dominant l’AEK Athènes. Anderson et Foden ont permis aux Skyblues de prendre les devants en première période, avant que Cherki ne signe le geste de la soirée. Après une feinte géniale, le Français a conclu d’une frappe du gauche pour inscrire le troisième but mancunien (3-1, 57e). Foden a ensuite parachevé le succès des siens en signant un triplé grâce à deux nouvelles réalisations en fin de rencontre (66e et 76e). Les hommes d’Enzo Maresca réintègrent ainsi le top 8 avant d’affronter le RB Leipzig.



Julian Alvarez marque enfin, Stuttgart sur le podium



Surprise de ce début de saison européenne, Stuttgart a également marqué les esprits en ouvrant le score face à l’Atlético de Madrid grâce à Leweling. Mais les Colchoneros ont pu compter sur Alvarez, qui a retrouvé le chemin des filets en inscrivant son premier but de la saison pour égaliser (1-1, 47e). La tâche s’est ensuite compliquée pour les Madrilènes avec l’expulsion de Hjulmand à la 68e minute, mais ils ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. De son côté, Stuttgart grimpe provisoirement à la troisième place du classement.



Dans le haut du tableau, l’AS Roma n’a pas tremblé face au Slovan Bratislava de Yaya Touré. Hermoso et Molina ont mis les Giallorossi sur la bonne voie en première période, avant que Pisilli et Malen, sur penalty, ne viennent alourdir le score après la pause (4-0). Les Romains décrochent ainsi leur première victoire et tenteront de confirmer lors de leur prochain déplacement à Manchester United.



Toujours en Italie, la soirée a été bien plus délicate pour le Napoli de Massimiliano Allegri, longtemps accroché par Bodø/Glimt. Malgré les buts de Politano et McTominay, les Napolitains ont été rejoints au score après l’égalisation d’Helmersen, mais McTominay, puis un but contre son camp ont finalement offert la victoire au Napoli, qui gagne pour la première fois après une fin de match difficile (4-3).





Enfin, le PSV a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de Porto, qui n’a toujours inscrit aucun point après trois journées.





Les résultats de la soirée



Paris Saint-Germain 4-2 FC Barcelone : (Doué, Hernandez, Vitinha, Fabián Ruiz / Espart, Yamal)



Liverpool 4-3 Villarreal : (Mac Allister x2, Araújo, Wirtz / Mikautadze, Cardona, Oluwaseyi)



Manchester City 5-1 AEK Athènes : (Foden x3, Anderson, Cherki / Pilo)



Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid : (Leweling / Álvarez)



AS Roma 4-0 Slovan Bratislava : (Hermoso, Molina, Pisilli, Malen)



Napoli 4-3 Bodø/Glimt : (Politano, McTominay x2, Bjørtuft (csc) / Hauge, Helmersen, Fet)



FC Porto 0-1 PSV Eindhoven : (Til)



