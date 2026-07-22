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Mercato : Abdoulaye Seck signe à Al-Faisaly Saudi Club



Mercato : Abdoulaye Seck signe à Al-Faisaly Saudi Club
Libre depuis son départ d'Israël, Abdoulaye Seck a trouvé un nouveau défi pour la suite de sa carrière. Le défenseur international sénégalais, âgé de 34 ans, s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Faisaly Saudi Club, a annoncé la formation évoluant en Saudi Pro League. 

Il rejoint ainsi plusieurs de ses coéquipiers déjà présents dans le championnat saoudien, à l'image de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy. 


Moussa Ndongo

Mercredi 22 Juillet 2026 - 23:16


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