Mercato : Abdoulaye Seck signe à Al-Faisaly Saudi Club

Libre depuis son départ d'Israël, Abdoulaye Seck a trouvé un nouveau défi pour la suite de sa carrière. Le défenseur international sénégalais, âgé de 34 ans, s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Faisaly Saudi Club, a annoncé la formation évoluant en Saudi Pro League.



Il rejoint ainsi plusieurs de ses coéquipiers déjà présents dans le championnat saoudien, à l'image de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy.