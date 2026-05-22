JOJ Dakar 2026 : Le ministre Yankhoba Diémé exige un plan de mobilité aux standards olympiques

Le Sénégal entre dans la phase active de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains. Ce jeudi 21 mai 2026 à Dakar, lors de la première réunion du comité de pilotage, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a exigé la mise en place d'un système de mobilité fluide, sécurisé et conforme aux standards internationaux, qualifiant le transport de clé de voûte de la réussite de cet événement mondial.







Pour le ministre, la gestion des déplacements représente un défi logistique, sécuritaire et protocolaire d'envergure. Le dispositif devra assurer le transport de près de 2 700 athlètes issus de 206 comités nationaux olympiques, ainsi que de plusieurs milliers d'officiels, de volontaires et de personnels techniques. Pour fluidifier le trafic, Yankhoba Diémé a souligné le rôle stratégique que jouera le transport ferroviaire, notamment pour relier les trois grands pôles de l'événement : Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD).







Bien qu'il ait salué l’état d’avancement des préparatifs encadrés par une convention avec le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), le ministre a appelé à une « vigilance soutenue ». Il a pressé ses équipes d'accélérer les procédures opérationnelles, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et de finaliser les derniers aménagements. De son côté, le coordinateur général des JOJ 2026, Ibrahima Wade, a annoncé que les mois à venir seraient dédiés aux exercices de test et à la validation des procédures pour garantir une discipline opérationnelle optimale.

