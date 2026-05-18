Agnam : Tensions et vandalisme autour du phosphate, le projet temporairement suspendu

Le climat social s'est fortement dégradé dans l'arrondissement des Agnam, où les contestations populaires contre le projet de prospection des phosphates ont débouché sur des actes de vandalisme. Plusieurs machines d’exploration appartenant à l’entreprise Ama Afrique, chargée des travaux, ont été prises pour cibles et gravement endommagées à la suite d'une série de marches de protestation. Face au risque d’escalade, les forces de l’ordre ont été déployées pour sécuriser le périmètre.







Pour désamorcer la crise, le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, accompagné d'une délégation du ministère de l’Énergie, s’est rendu à la sous-préfecture d’Agnam Civol. Ce conclave a réuni les maires de la zone, dont le député-maire d’Agnam, Farba Ngom, des chefs de village et des représentants de la société exploitante. À l’issue de la rencontre, le gouverneur a imputé ces tensions à un déficit de communication, précisant que les travaux actuels relèvent uniquement de la prospection exploratoire et non de l'exploitation minière. En raison des dégradations matérielles, l'autorité régionale a annoncé la suspension temporaire de toutes les activités en attendant la réparation des machines.







Malgré cette tentative de médiation, la résistance locale reste entière. Par la voix de leur porte-parole, Hamady Ba, les habitants des Agnam maintiennent une opposition catégorique à toute activité minière sur ce site, qu'ils destinent à de futurs projets d'habitation. Dénonçant un recours abusif à la force et un mépris des avis des communautés et de leurs élus, le collectif exige l’arrêt définitif du processus et a lancé un appel pressant au chef de l’État pour obtenir l'interpellation du projet.

