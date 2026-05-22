Palais présidentiel : Économie et sécurité au cœur des échanges entre Diomaye Faye et Sidiki Kaba

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu l’ancien Premier ministre Sidiki Kaba dans l’après-midi de ce jeudi 21 mai 2026 au palais présidentiel. S’inscrivant dans le cadre des consultations du Dialogue national, cette rencontre vise à consolider la cohésion républicaine en s'appuyant sur l'expérience des anciennes figures de l'appareil d'État.







Au cours de cette audience, l'ancien chef du gouvernement a partagé son analyse de la situation globale du Sénégal, en insistant particulièrement sur les défis économiques et sécuritaires actuels dans un contexte international fortement perturbé. Pour l'exécutif, cette démarche protocolaire incarne la reconnaissance de la Nation envers les citoyens ayant exercé de hautes responsabilités publiques, tout en favorisant l'inclusion des compétences politiques pour faire face aux urgences du pays.

