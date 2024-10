JOJ Dakar 2026 : Thomas Bach confiant de la réussite de l’évènement

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, s’est dit confiant de la grande réussite des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ 2026). Il a également assuré que le Sénégal sera prêt à accueillir la jeunesse mondiale.



« Je peux vous confirmer, après avoir reçu des informations et effectué des visites sur quelques sites de construction, que nous avons tous confiance dans la grande réussite de ces JOJ à Dakar, pour toute l’Afrique avec toute l’Afrique », a-t-il dit, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi à Dakar.



Le président du CIO est en visite au Sénégal depuis mercredi, dans le cadre de la préparation des JOJ Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre.



Selon le patron du CIO, le « rapport détaillé du Comité d’organisation donne de la confiance en ce qui concerne l’organisation des JOJ ».



M. Bach a soutenu que le ‘Comité a effectué un travail extraordinaire. Nous sommes sûrs que ses membres sont à la hauteur de ces défis et qu’ils peuvent se réjouir de l’appui des autorités sénégalaises ». Il a rappelé que « l’organisation des JOJ est un projet ambitieux ».



« Ce qui nous promet une grande fête pour l’Afrique, un continent jeune qui gagne de l’importance, chaque jour, dans le monde du sport et du mouvement olympique. Ce sera une occasion pour montrer au monde le leadership de l’Afrique avec ce projet formidable, grâce au Sénégal et à ses autorités », a-t-il ajouté.



Il a indiqué que son séjour à Dakar est aussi une occasion pour manifester le soutien du CIO et de l’Afrique au Sénégal pour ces jeux.



Thomas Bach a rappelé que son plus « grand rêve était la tenue des Jeux olympiques en Afrique, sous son magistère ».

« Cela n’a pas pu se faire, mais ma deuxième ambition était d’avoir au moins des JOJ se tenir en Afrique. C’est pour cela que nous avions pris l’initiative de décider que ces JOJ seront organisés au Sénégal », a-t-il dit. Il regrette cependant de voir que la compétition va se tenir après son départ à la tête du CIO.



L’ancien médaillé olympique allemand au fleuret par équipe, à Montréal, en 1976, président du CIO depuis 2013, ne briguera pas un troisième mandat, lors de la 142e session du CIA, prévue du 18 au 21 mars 2025, à Athènes, en Grèce.



« Dans ce contexte, nous aurons la possibilité d’entendre, un peu plus du Premier ministre, des résultats du Conseil interministériel sur ces JOJ qu’il a présidé mardi », a soutenu Thomas Bach.



« La confiance se nourrit de cohérence et de résultats. Je remercie le président du CIO pour cette visite. C’est une manière de rendre, dans la liturgie du sport, la place de Dakar qui va être la place centrale de ces JOJ », a dit le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye.