Open africain d’Abidjan : le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye remporte la médaille d’or des plus de 100 km

Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kg à l'Open africain d'Abidjan, disputé du 13 au 15 novembre 2026. Il a dominé le Saoudien Saud Manaie par ippon en finale, décrochant ainsi son 16e sacre en tournoi Continental Open, selon Le Soleil.



Mbagnick Ndiaye a confirmé sa régularité sur la scène africaine et internationale en s'imposant dans cette compétition relevée qui a rassemblé près d'une centaine de judokas représentant 22 pays issus de quatre continents. Ce succès est important pour sa qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, les points engrangés renforçant sa position dans la course à la qualification.



Le poids lourd sénégalais poursuit ainsi sa préparation et confirme ses ambitions sur la route de sa prochaine échéance olympique, prévue du 14 au 31 juillet 2028.