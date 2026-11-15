Sénégal vs Soudan : « on a l'opportunité de se qualifier directement demain »,Boulaye Dia

L’attaquant international sénégalais Boulaye Dia a mis en garde ses coéquipiers contre tout excès de confiance lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Soudan, ce dimanche. Le buteur a déclaré qu'« il n'y a pas de match facile dans le football, encore moins sur le continent africain » et a prévenu que « Le piège, ce serait de penser que lundi ce sera un match facile à jouer parce qu'on est en confiance, parce qu'on vient de gagner 4-1 à la maison ».



L'avant-centre des Lions a rappelé les difficultés du duel aller à Dakar pour exiger une rigueur absolue. L'international sénégalais a affirmé que « pour gagner ici, il faudra être concentrés tout le match » et a insisté sur la nécessité de ne pas sous-estimer l'adversaire « surtout chez eux, dans le contexte qu'on connaît, la chaleur, le terrain synthétique, l'environnement, les supporters ».



Boulaye Dia a également souligné l'enjeu capital de ce rendez-vous qui peut sceller le sort du groupe dès lundi. « On a l'opportunité de se qualifier directement demain » malgré une préparation qu'il a jugée courte après le voyage de la délégation.



L'international sénégalais a par ailleurs salué l'impact et le statut du sélectionneur national Patrick Vieira au sein du vestiaire. « il dégage quelque chose d'assez fort, du charisme, de l'aura comme disent les jeunes de nos jours . C’est toujours un honneur et un privilège d'être entraîné par ce genre de personne ».



Boulaye Dia a également adressé un plaidoyer aux décideurs publics pour soutenir la pratique sportive de la jeunesse au pays. Le joueur a soutenu qu'« Il sera important de construire des infrastructures qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir progresser et de montrer leur talent parce qu'il y a cette passion, il y a cet amour pour le football ».