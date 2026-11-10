JOJ Dakar 2026 : Marie Sarr en or et Aïda Touré en bronze en taekwondo

L'athlète Marie Sarr a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 55 kg en s'imposant en finale de taekwondo lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette victoire apporte une nouvelle distinction majeure à la délégation sénégalaise.



Au cours de la même compétition, Aïda Touré s'est adjugée la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kg. Grâce à ces performances, le Sénégal porte provisoirement son bilan à cinq médailles d’or et quatre médailles de bronze.